Kværner utvider kapasiteten

Kværner tar nye skritt for å øke konkurransekraften og posisjonere selskapet for fremtidig vekst, skriver selskapet i en børsmelding.

Ved konsernets avanserte anlegg på Stord utvides kapasiteten på verftsområdet, lagerareal og kontorer. I tillegg etablerer Kværner sin egen kapasitet for å levere isolasjonsbokser som ofte utgjør en betydelig del av prosjekter for prosessanlegg offshore eller på land.

Tiltakene vil ifølge selskapet bidra til mer effektive arbeidsprosesser og reduserte kostnader i kommende prosjekter. Til sammen beløper investeringene seg til rundt 90 millioner kroner.

Kjøper av Selvaag

Kværners Stord-anlegg vil fortsette å være et kraftsentrum for prosjektgjennomføring. For å få tilgang til mer produksjons- og lagerareal, samt kontorfasiliteter, har Kværner kjøpt Selvaag Boligs andel i Stord Industribygg Holding AS, heter det videre.

Oppkjøpet gjør Kværner AS til eneeier av selskapet som gjennom det heleide datterselskapet Stord Industribygg AS eier kontorbygningen på Bleikjehaugen, leirområdet ved Naustvågen og Kjøtteinståa med tilhørende bygninger.

Med denne transaksjonen tilføres verftet et areal på 123.000 kvadratmeter og 10.000 kvadratmeter i kontorareal. Kjøpet gjennomføres i 3. kvartal 2019.

To tiltak til

To andre tiltak for økt produktivitet og konkurransekraft er etablering av ny malerhall på 875 kvadratmeter, samt etablering en produksjonslinje på 1.000 kvadratmeter for isolasjonsbokser, begge innenfor Kværners område på Stord.

Aker Kværner Holding er største aksjonær i Kværner, med 41,02 prosent eierandel.

Aker Kværner Holding er eid 70 prosent av Aker ASA, mens resten er eid av Staten ved Nærings- og handelsdepartementet.

