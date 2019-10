Kystvakten leier Boa Offshores tungsolgte ankerhåndterere

Det Trondheim-baserte offshorerederiet Boa Offshore ble i likhet med de andre offshoreaktørene hardt rammet av oljekrisen som traff næringen i 2014.

Sommeren 2017 ble rederiet enige med långiverne om en restruktureringsplan.I henhold til denne ble det bestemt at de to ankerhåndteringsfartøyene (AHTS) «Boa Bison» og «Boa Jarl» skulle selges.

Salgsbestrebelsene førte imidlertid ikke frem, og nå har rederiet sikret alternativt arbeid for de to fartøyene som har ligget i opplag i Gdynia i Polen siden i fjor høst.

Begge AHTS-ene er hyret inn av Kystvakten for en periode på 5 år, ifølge skipsmeglerhuset Clarksons Platou. Ved utøvelse av opsjoner kan arbeidet vare i inntil 10 år, ifølge meglerhuset.

Oppstart er rapportert til 19. desember. Før den tid må de gjennom reaktivering, og trolig oppgradering. Etter det Finansavisen forstår blir fartøyene navngitt «KV Bison» og «KV Jarl».

Konsernsjef Helge Kvalvik i Boa Offshore hadde ikke mulighet til å besvare våre henvendelser torsdag ettermiddag.

Solgte til Seabird

Finansavisen skrev våren 2018 at det hadde vært stor interesse for søsterfartøyene, som ble ferdigstilt i henholdsvis 2014 og 2015.

Ingen var imidlertid villige til å betale nok til å dekke den påhvilende gjelden. Kostprisen skal ha vært rundt 700 millioner kroner per skute.

Selv om salget av AHTS-ene foreløpig har uteblitt, har to andre Boa-fartøy fått nye eiere.

Tidligere i år tvang kreditorene igjennom et salg av de de to spesialbygde fartøyene «Boa Thalassa» og «Boa Galatea» til seismikkselskapet Seabird Exploration for 185 millioner kroner.

Bjørnevik gikk ut

Nå forbereder rederiet seg på en ny runde med kreditorene relatert til 2017-restruktureringen som løper ut i 4. kvartal neste år. Som en del av disse forberedelsene ga eier Ole T. Bjørnevik i slutten av august beskjed om at han inntil videre går ut av styret i Boa Offshore.

Advokat Georg Scheel rykket dermed opp som styreleder. I tillegg ble styret styrket med de tidligere banksjefene Svein Sivertsen og Torbjørn Vik. Oddvar Sørtomme sitter også der.

– En konstruktiv og profesjonell dialog med kreditorene er avgjørende for selskapet med tanke på den nåværende finansielle situasjonen, uttalte Scheel i forbindelse med opprykket, og understreket samtidig at likviditetssituasjonen i gruppen er tilfredsstillende.

Bra for markedsbalansen

At «Boa Bison» og «Boa Jarl» nå er sikret arbeid i lang tid fremover, er ikke bare bra for Boa Offshore og kreditorene.

Det er også bra for ankerhåndteringsmarkedet der balansen er svært skjør.

Kontraktene betyr nemlig at det er to færre fartøy å bekymre seg for at skal komme ut av opplag og forstyrre tilbudssiden i Nordsjøen eller andre steder i verden.

I forrige uke rapporterte Finansavisen at Viking Supply Ships skal ha solgt AHTS-en «Odin Viking». Selv om ikke selskapet bekreftet opplysningene, bedyret kommersiell direktør Steve Brackenridge at et eventuelt salg ville bli gjort til noen utenfor offshoremarkedet, for å på den måten bidra til en bedre markedsbalanse.