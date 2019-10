Siem Industries straffes av Oslo Børs

Oslo Børs har ilagt Siem Industries Inc. et overtredelsesgebyr på 159.810 kroner for brudd på bestemmelsene i Oslo Børs' obligasjonsregler om offentliggjøring av delårs- og årsrapporter.

Det vises til at selskapet har publisert halvårsrapport og revidert årsrapport for 2018 senere enn fristene. Fristen for fremleggelse av halvårsrapporten for 2019 er også utløpt uten offentliggjøring fra Siem Industries Inc.

Børsen vurderer dette som betydelige avvik fra fristene i obligasjonsreglene. Selskapet har også tidligere offentliggjort års- og delårsrapporter senere enn det som forutsettes i regelverket.

Det understrekes at børsen kan vurdere å stryke obligasjonslån utstedt av Siem Industries fra notering ved fremtidige brudd på fristene for finansiell rapportering i obligasjonsreglene.

Eriksrud ute

Ved månedsskiftet juli/august ble det klart at Eystein Eriksrud gikk av som visekonsernsjef i Siem Industries. Samtidig overtok Kristian Siem som styreleder i offshore serviceskipsrederiet Siem Offshore etter Eriksrud. Det ble samtidig opplyst at Eriksrud gikk ut av styret etter «gjensidig enighet».

I Siem Industries’ konserntall inngår blant andre det børsnoterte undervannsentreprenørselskapet Subsea 7, Siem Offshore, bilskipsrederiet Siem Car Carriers, kjøleskipsvirksomheten i Siem Shipping og det tyske verftet Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG). I tillegg omfatter det finansielle og industrielle eierposter i en rekke andre selskaper.

Tross salg av virksomheter, ble 2018 et resultatmessig svakere år for Siem Industries enn året før.

Av en omsetning på 566 millioner dollar, omtrent det samme som i 2017, tapte Siem Industries 35 millioner dollar før skatt i fjor. Året før var tapet 1,1 millioner dollar.