Ny styreleder i Seabird Exploration

Rodahl, med erfaring fra investeringsbanker i New York, London og Oslo, samt forvaltning av hedgefond, er den tredje styrelederen i seismikkselskapet på to måneder.

Under Seabirds ordinære generalforsamling 9. august ble Olav Haugland, i henhold til valgkomiteens forslag, utnevnt til ny styreleder etter Heidar Engebret.

Engebret fikk fortsette som styremedlem, men bare såvidt. 51,8 prosent av de tellende stemmene gikk i favør en ny styreperiode, mens 48,1 prosent var i mot, ifølge referatet.

I tillegg ble Sidsel Godal og Nicholas Knag Nuun valgt inn som nye styremedlemmer, mens Dag Fredrik Arnesen og Kjetil Nereng gikk ut av styret.

Trakk seg

Én måned senere valgte Engebret å trekke seg fra Seabird-styret, og valgkomiteen anbefalte derfor å utpeke Rodahl som nytt styremedlem.

I den forbindelse ble det innkalt til en ekstraordinær generalforsamling. Denne ble avholdt i forrige uke, og der ble Rodahl valgt som nytt, ordinært styremedlem.

Valgkomiteen fikk i tillegg støtte for et forslag om at styret selv skulle velge leder.

Dermed ble Rodahl seismikkselskapets nye styreleder.



Styret i Seabird Exploration består nå av Ståle Rodahl (leder), Olav Haugland, Sidsel Godal og Nicholas Knag Nuun.