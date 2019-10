Treffsikker DNB-spådom om John Fredriksens Northern Drilling

I tirsdagens aksjerapport tar DNB Markets for seg at Northern Drilling har kansellert et nybygg fra Daewoo-verftet.

«Til tross for at selskapet allerede har betalt 49 millioner dollar for dette nybygget og nå antageligvis vil måtte se frem til en prosess for å få disse pengene tilbake, venter vi at bortfallet av ytterligere investeringsforpliktelser og oppstartskostnader på rundt 350 millioner dollar i forbindelse med dette prosjektet vil bli tatt positivt imot av investorene», skriver meglerhuset.

DNB-analytikerne har en kjøpsanbefaling på det John Fredriksen-dominerte rederiet med kursmål 50 kroner.

Northern Drilling stiger 2,0 prosent til 23,45 kroner i tidlig handel på Oslo Børs tirsdag.

Meglerhuset ser dermed en oppside på rundt 113 prosent fra dagens nivåer.