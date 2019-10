DNB Markets spår kraftig kursfall i PGS

TGS skrev i en oppdatering tirsdag at selskapet forventer en nettoomsetning etter segment-rapportering på rundt 277 millioner dollar i 3. kvartal.

Dette var under DNBs estimater på 282 millioner dollar, men over konsensus på 263 millioner dollar.

Kursdemper

«Det ser i første rekke ut til at inntektene fra pre-finansierte kontrakter ligger over konsensusforventningene. Aksjen har imidlertid kommet opp med nesten 10 prosent de siste dagene, og dette vil kunne dempe en positiv reaksjon ved åpning», skriver DNB Markets i sin aksjerapport for dagen.

Og dempingen er faktisk så stor at aksjen reagerer negativt i tidlig handel på Oslo Børs tirsdag. Så langt noterer vi en 0,8 prosent nedgang til 237,30 kroner.

Med sin kjøpsanbefaling og et kursmål på 270 kroner (før eventuelle endringer) ser DNB-analytikerne dermed en oppside i aksjen på 13-14 prosent.

Spår PGS ned

PGS kommer med en tilsvarende oppdatering i morgen. Her opererer DNB Markets med en salgsanbefaling og kursmål ni kroner.

PGS faller 0,4 prosent til 13,41 kroner på børsen, og fra disse nivåene ser meglerhuset altså en nedside på 32-33 prosent.