Credit Suisse kutter kursmål i Subsea 7 og Aker Solutions

Vi nærmer oss en ny resultatsesong, og Credit Suisse posisjonerer seg ved å kutte kursmål på en rekke oljeserviceaksjer, går det ifølge TDN Direkt frem av en oppdatering tirsdag.

Meglerhuset bekymrer seg spesielt for ordreinngangen i subsea, og ser for seg et fall på 28 prosent fra 2. kvartal.

Credit Suisse forklarer ifølge nyhetsbyrået det svakere sentimentet i sektoren med oljeprisfall og større makrousikkerhet, og tror Subsea 7 blir det eneste selskapet som øker ordreinngangen i 3. kvartal.

Ser fortsatt pen oppside

Kursmålet for sistnevnte kuttes likevel fra 117 til 100 kroner, mens Aker Solutions jekkes ned fra 40 til 31 kroner. Anbefalingene på hhv. «nøytral» og «outperform» opprettholdes.

Subsea 7 straffes med et kursfall på 4,0 prosent til 89,44 kroner, mens Aker Solutions trekker ned 3,3 prosent til 23,18 kroner på Oslo Børs tirsdag ettermiddag.

Credit Suisse ser likevel fortsatt en oppside i Aker Solutions på 33-34 prosent fra dagens nivåer.