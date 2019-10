Shelf Drilling er av Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) tildelt en tre-årig kontrakt for jack-up-riggen Trident II for boring på Mumbai High, offshore India, går det frem av en børsmelding.

Planlagt oppstart er 1. kvartal 2020.

Shelf Drilling stiger 1,5 prosent til 20 kroner på Oslo Børs onsdag ettermiddag.