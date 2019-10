Aker Solutions har det laveste budet i åpningsauksjonen for et subsea-prosjekt, går det frem av en børsmelding.

Anbudet omfatter leveranser av et betydelig antall manifolder for et dypvannsfelt.

Etter fullført intern prosess hos kunden, venter Aker Solutions å inngå eksklusive forhandlinger om en potensiell kontraktstildeling.