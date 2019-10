DNB Markets senker kursmålet på Subsea 7

DNB Markets nedgraderer Subsea 7 til hold fra tidligere kjøp, samtidig som kursmålet settes til 90 kroner ned fra tidligere 105 kroner, fremgår det av en oppdatering fra meglerhuset onsdag.

DNB Markets mener Subsea 7 har vunnet færre kontrakter sammenlignet med sine konkurrenter, til tross for en nylig middelmådig oppgang i markedet.

"Kombinert med konsensus som er for optimistisk, har dette ledet til ytterligere estimatkutt", skriver DNB Markets.

DNB Markets ser en EBITDA i 3. kvartal på 184 millioner dollar, og en book-to-bill i kvartalet på 1,2x støttet av om lag 900 millioner dollar i annonserte ordre og nær 450 millioner dollar i uannonserte ordre.

De forventer videre at selskapet vil komme med utsikter for 2020 i presentasjonen for 3. kvartal, hvor meglerhusets EBITDA-estimat for 2020 er 9 prosent under konsensus. Videre forventes det fortsatt omsetningsøkning på årsbasis og noe høyere marginer.

"Vi er bekymret for at konsensus ikke fullt og helt reflekterer roll-over risikoen i PLSV-markedet i 2021 og 2022, som i vårt syn er den viktigste faktoren i Subsea 7s langsiktige inntjeningspotensial", skriver DNB Markets.