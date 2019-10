Polarcus sikret nytt prosjekt med høy finansiering i Australia

Polarcus har kunngjort at selskapet har sikret høy forhåndsfinansiering til et nytt multiklientprosjekt i Australia.

Det nye prosjektet omfatter teknikken XArray, som Polarcus selv har utviklet for forbedret produktivitet og data­kvalitet.

Prosjektet har en varighet estimert til én måned.

2 +1 måneder

Oppstart er i første kvartal neste år, umiddelbart etter at XArray-prosjektet som Polarcus kunngjorde 1. oktober, er gjennomført.

1. oktober opplyste seismikkselskapet at det hadde sikret høy forhåndsfinansiering til et cirka to måneder langt prosjekt i Australia, med oppstart i fjerde kvartal i år.

Det nye prosjektet medvirker til børsoppgang for Polarcus torsdag. Seismikkaksjen stiger nær 3 prosent.