Schlumberger leverer varene

Schlumberger melder om et resultat på minus 11,4 milliarder dollar, eller 8,22 dollar per aksje, i tredje kvartal. I samme periode i fjor tjente oljeservicegiganten 644 millioner dollar, eller 0,46 dollar per aksje.

Underskuddet i årets tredje kvartal skyldes nedskrivninger av blant annet goodwill «grunnet markedsforhold».

Justert for disse engangseffektene kom resultatet inn på 0,43 dollar per aksje i tredje kvartal, mot 0,46 dollar per aksje i samme periode i fjor.

Inntektene kom inn på 8,54 milliarder dollar, sammenlignet med 8,50 milliarder dollar i samme kvartal i 2018.

Konsensus pekte mot et justert resultat på 0,40 dollar per aksje av inntekter på 8,50 milliarder dollar.

Wall Street reagerer med å sende aksjen opp 1,9 prosent til 32,51 dollar i førhandelen.

Rapporten her.