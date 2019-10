Aker Solutions skuffer

Aker Solutions melder om et resultat etter skatt på 93 millioner kroner i tredje kvartal 2019, mot 155 millioner kroner i samme periode året før.

Ifølge TDN Direkt lå gjennomsnittet av analytikernes forventninger på 106 millioner kroner i resultat etter skatt.

Se presentasjonen LIVE her fra klokken 09:00.

Resultat per aksje ble 0,30 kroner, mot 0,50 kroner ved samme korsvei året før og ventet 0,39 kroner per aksje.

Resultatet før skatt ble 140 millioner kroner, sammenlignet med 233 millioner kroner året før. Her var det ventet et resultat på 166 millioner kroner.

Driftsresultatet (EBIT) ble 245 millioner kroner, mot 282 millioner kroner året før, og ventede 270 millioner kroner.

Driftsinntektene beløp seg til 7.134 millioner kroner, sammenlignet med 6.541 millioner kroner i tredje kvartal 2018. Det var ventet en omsetning på 6.905 millioner kroner.

– Aktiviteten er høy

– Inntektsveksten gjenspeiler god utførelse og høye aktivitetsnivåer i feltdesign og subsea på grunnlag av jobber vunnet de siste 18 månedene, sier toppsjef Luis Araujo i en kommentar.

– Vi fortsetter å se høy anbudsaktivtet i våre viktigste markeder. Til tross for at prosjekter tar lenger tid å bli tildelt, venter vi at mye blir konkludert i de neste seks månedene, legger han til.

Ordreinngangen i kvartalet var 4,7 milliarder kroner, noe som bringer ordreboken opp i 27,4 milliarder kroner.

Grønne ambisjoner

Samtidig skriver Aker Solutions i en separat pressemelding at selskapet sikter mot å ha rundt halvparten av sin omsetning fra virksomhet innen fornybar og lavkarbonløsninger innen 2030.

Dette er i tråd med selskapets såkalte 20/25/30-strategi.

– Verden vil fortsette å se stigende energietterspørsel og utfordringen for vår industri er behovet for å levere dette med betydelig lavere CO2-utslipp, sier toppsjef Araujo.

Presentasjonen her.