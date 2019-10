Tildelinger av kontrakter tar lenger tid for Aker Solutions

- Tildelinger av kontrakter tar lenger tid enn Aker Solutions ventet tidligere i år. Det sier konsernsjef Luis Araujo i Aker Solutions i forbindelse med kvartalspresentasjonen onsdag.

Fasiten for tredje kvartal skuffet, og selskapet leverte under konsensus på alle fronter.

Blant annet endte bunnlinjen på 93 millioner kroner, ned fra 155 millioner kroner i samme kvartal i fjor, og ventet 106 millioner kroner.

Driftsresultatet (EBIT) ble 245 millioner kroner, mot 282 millioner kroner året før, og ventede 270 millioner kroner.

Ifølge TDN Direkt sier finansdirektør Ole Martin Grimsrud at guidingen om en noe lavere EBITDA-margin i fjerde kvartal skyldes at selskapet faser inn ordrereserve med kontrakter som er vunnet i et svært kompetitivt marked, og som konsekvens av utsatt sanksjonering av noen prosjekter.

– Det er klart at vi må vinne mer arbeid (..) noen prosjekter er ganske humpete, noe som er naturlig for industrien, men vi har behov for at de blir sanksjonert, sier konsernsjef Luis Araujo, ifølge nyhetsbyrået.

Driftsinntektene beløp seg til 7.134 millioner kroner, sammenlignet med 6.541 millioner kroner i tredje kvartal 2018. Det var ventet en omsetning på 6.905 millioner kroner.

– Inntektsveksten gjenspeiler god utførelse og høye aktivitetsnivåer i feltdesign og subsea på grunnlag av jobber vunnet de siste 18 månedene, sier Luis Araujo.

Ordreinngangen i kvartalet var 4,7 milliarder kroner, noe som bringer ordreboken opp i 27,4 milliarder kroner.