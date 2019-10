Høststormer gir supplymarkedet medvind

Selv om mange offshoreredere har mye som tynger, opplever de denne uken gode rater for ankerhåndteringsfartøyene (AHTS) de har i spotmarkedet i Nordsjøen.

Torsdag sluttet Viking Supply Ships sin AHTS Njord Viking til Equinor for nærmere 700.000 kroner pr. dag.

Tidligere i uken var det Solstad Offshore, Havila Shipping og Island Offshore som stakk av med de gode ratene. Da sikret Well Expertise seg skipene for flytting av boreriggen Island Innovator til en rate som var rapportert til å være 500.000 kroner pr. dag.

Fortsatt utsolgt

Torsdag ettermiddag er markedet fortsatt utsolgt for AHTS-er på norsk side av sokkelen, mens det på britisk side fortsatt ligger ett skip tilgjengelig, ifølge Blystad.

På britisk sokkel sikret DOFs ankerhåndteringsfartøy Skandi Bergen seg onsdag en syv dager lang kontrakt for nærmere 600.000 kroner pr. dag.

– Dette viser at selv befrakterne tror markedet vil holde seg stramt i en periode. Det viser også at rederne er mer selvsikre og etterspør bedre betingelser hos befrakterne for å binde opp båter på kontrakter med oppstart noe frem i tid, sier Blystad.

– Vi ser ikke bort fra at de gode ratene for rederne kan fortsette en stund til med den aktiviteten som er forventet ut i markedet.

Høststormer gir gode rateutsikter

Skipsmegleren peker samtidig på at høststormene gir markedet ytterligere et friskt pust.

– Flere av båtene som ligger på kontrakt har ennå ikke fått satt i gang med riggflyttingen de var tiltenkt siden dårlig vær med sterk vind har utsatt oppdragene. I stedet for å slutte båtene inn på nye kontrakter senere, beholder befrakterne dem på hyre i frykt for at andre befraktere skal sikre seg dem. Dette bidrar til et stigende marked med svært gode rateutsikter for rederne, sier Blystad.