Simon Møkster Shipping selger supplyskip til gresk reder

– «Stril Neptun» er solgt og har fått nytt navn og greske eiere, bekrefter adm. direktør Anne Jorunn Møkster i det Stavanger-baserte offshorerederiet overfor Finansavisen.

Kjøperen skal ifølge kilder være den greske skipsrederen Panagiotis Laskaridis, som råder over en flåte på rundt 50 skip innen tank og tørrlast. Grekeren er også president i The European Community Shipowners’ Associations (ECSA), en stilling han har ut året.

Laskaridis tok forøvrig over presidentskapet for snart to år siden etter flyselskapet Norwegians nåværende styreleder Niels Smedegaard.

Lite attraktivt

Møkster begrunner salget av det 20 år gamle skipet med at det har ligget i opplag i en periode på om lag ett år, og at det har vært vanskelig å finne nye kontrakter.

– Vi valgte derfor å selge fartøyet, da det er et mindre supplyfartøy fra 1999, sier hun.

«Stril Neptun» har et dekksareal på 580 kvadratmeter, mens oljeselskapene gjerne foretrekker de litt større skipene med dekksareal fra 800 til rundt 1.000 kvadratmeter.

Prisen er foreløpig ukjent.

Ingen i opplag

I likhet med en rekke offshoreskip, som har fått nye eiere den seneste tiden, ser det ut til at også «Stril Neptun», under sitt nye navn «Glaros», skal ut av offshoremarkedet.

Skipet skal drive havoppryddingsarbeid for den greske marinen.

Etter salget eier Stavanger-rederiet ti PSV-er bygget mellom 2003 og 2016, som alle er i drift. Flåten består i tillegg av områdeberedskaps- og subseaskip.