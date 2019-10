Norne ser store verdier i PGS – usikre på om refinansiering kan skje uten ny egenkapital

Tidligere i oktober presenterte seismikkselskapet PGS en kvartalsrapport som i det store og hele var omtrent som ventet.

MultiClient late sales fortsatte å skuffe å markedet, men det ble i stor grad oppveiet av MultiClient pre-funding på 125 prosent og høyere guiding for helåret, 40 prosent høyere kontraktpriser enn i fjor og en dobling av ordreboken sammenlignet med tredje kvartal 2018.

I tillegg er hele flåten booket for fjerde kvartal, og sju av åtte båter har oppdrag i første kvartal 2020. Markedet har all grunn til å forvente et sterkt fjerde kvartal fra seismikkselskapet med høy operasjonell og finansiell giring.

Det meste handler om refinansiering

PGS har om lag 760 millioner dollar i gjeld som skal refinansieres i 2020 og 2021. Selskapet gjorde et forsøk på å få refinansieringen på plass tidligere i år, men selv om investorene var villige til å legge pengene på bordet, så ble kapitalkostnaden så høy at PGS-ledelsen valgte å utsette prosessen.

Kommunikasjonen har lenge vært at refinansieringen skulle komme på plass i fjerde kvartal i år, men på kvartalspresentasjonen i oktober ble prosessen utsatt til slutten av fjerde kvartal eller over nyttår. Ledelsen videreførte kommunikasjonen om at refinansieringen skal skje uten tilførsel av egenkapital.

– Cashflowen er sterk, men når de hevder at de kan refinansiere seg uten å hente EK (egenkapital, red. anm.) vil jeg gjerne se de betingelsene først. Markedet for offshoreobligasjoner har ikke akkurat blitt bedre de siste månedene, så jeg er i tvil om de får det til på betingelser som etterlater noe til aksjonærene, sa Sissener til Finansavisen tidligere i oktober.

Norne øker kursmålet, men mener PGS skal handles til rabatt på fair value

I en oppdatering mandag gjør Norne Securities endringer i estimatene og verdsettelsen av PGS. Det Bergen og Litauen-baserte meglerhuset ser på utsettelsen av refinansieringen som positivt og fornuftig.

«Fra et strategisk ståsted gir en utsettelse fra fjerde kvartal 2019 til starten på 2020 mening ettersom god kontantstrøm bør lede til lavere nettogjeld og dermed et lavere beløp som må refinansieres. Det bør hjelpe i forhandlingene om bedre betingelser», skriver Norne i oppdateringen.

Meglerhuset er i likhet med Sissener usikre på om refinansieringen lar seg gjøre uten en utvannende egenkapitalemisjon.

«Vi mener risikoen fortsatt er høy for at PGS ikke vil klare å refinansiere uten ny egenkapital, eller at renten på ny gjeld vil bli så høy at egenkapital vil bli foretrukket over en bare gjeld-løsning», skriver Norne og legger til at usikre makroøkonomiske forhold ikke gjør situasjonen bedre for seismikkselskapet som har seismikkskipene på egen balanse.

Norne vedsetter PGS med en klassisk DCF-modell der avkastningskravet til totalkapitalen settes til 10,6 prosent. Meglerhuset verdsetter egenkapitalen til 1.166 millioner dollar, eller 10,6 milliarder kroner. Det gir en fair value på drøye 31 kroner per aksje.

På grunn av høy refinansieringsrisiko settes kursmålet 40 prosent lavere til 18 kroner. Norne opprettholder hold-anbefalingen.

Ifølge Norne har PGS i gjennomsnitt handlet til pris/bok på 1,2x de siste 10 årene. Meglerhusets kursmål tilsvarer pris/bok på 1,1.

Aksjen stiger 2,83 prosent til 15,99 kroner på Oslo Børs.