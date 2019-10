i3 Energy har gjort Dolphin Drilling til sitt førstevalg

I april tildelte i3 Energy riggselskapet Dolphin Drilling en kontrakt på 94 dager for den halvt nedsenkbare riggen «Borgland Dolphin» for boreoperasjoner på Liberator-feltet, og Serenity-prospektet i den britiske delen av Nordsjøen.

På grunn av overraskende gode resultater er denne kontrakten nå utvidet med ytterligere 55 dager, slik at i3 Energy kan ferdigstille sitt planlagte boreprogram.

Så vellykket har samarbeidet vært at Dolphin Drilling og i3 Energy har inngått en fireårig strategisk allianse som gjør at i3 Energy får dekket sine fremtidige riggbehov.

– Veldig imponert



– Jeg er veldig fornøyd med det samarbeidet vi har hatt med i3 Energy og Petrofac og vi gleder oss til å jobbe sammen med dem de neste fire årene, sier konsernsjef Bjørnar Iversen i Dolphin Drilling til Finansavisen.

Konsernsjef Majid Shafiq i i3 Energy er imponert over det Dolphin Drilling har levert.

– Vi har vært veldig imponert over Dolphin Drilling som selskap og «Borgland Dolphin»-riggen. De utmerkede resultatene og den fleksible tilnærmingen har gitt oss tryggheten til å inngå en langsiktig, strategisk driftsavtale med Dolphin Drilling hvor de vil bli vårt førstevalg som tilbyder av rigger for fremtidige borekampanjer, sier han.

i3 steg forøvrig mer enn 46 prosent på London-børsen tirsdag etter kunngjøringen av en vellykket letebrønn på Serenity-prospektet.

Etterspurt rigg

«Borgland Dolphin» skal videre til Knarr-feltet på norsk sokkel umiddelbart etter at boringen for i3 Energy er avsluttet. Der skal riggen bore en gassproduksjonsbrønn for Norske Shell.

– Etterspørselen etter «Borgland Dolphin» reflekterer riggens utmerkede effektivitet og «track record» og bekrefter industriens økende tillit til Dolphin Drillings tilstrebelser etter å levere tjenester med den beste kvaliteten på en grønn og bærekraftig måte for kundene våre til en best mulig pris, sier Iversen.

Borgland Dolphin ble opprinnelig ferdigstilt i 1977, men det er i prinsippet kun skallet som er igjen fra den tiden. I 1999 ble riggen fullstendig ombygget.

Rystad Energy rangererte nylig riggen som den grønneste på norsk sokkel.

Selskapet har i tillegg riggene «Bideford Dolphin» som nettopp gjennomgikk sin 5-års klassing, og er klar for nye oppdrag, samt «Blackford Dolphin» som ligger i varmt opplag