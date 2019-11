BW Offshore spår dobling av produksjonen i Afrika

BW Offshore er onsdag morgen ute med oppdaterte produksjonsprognoser for Ruche-utviklingen, inklusive Hibiscus-funnet.

Prognosene peker mot en akselererende produksjonsvekst fra Dussafu-lisensen offshore Gabon.

Bruttoproduksjonen fra Ruche fase 1 estimeres å doble seg fra 15.000 til 30.000 fat per dag. Disse volumene vil komme i tillegg til produksjonen fra Tortue-feltet.

Selskapet kan også melde at ledelsens estimat for Hibiscus-reservene er bekreftet av den uavhengig revisoren Netherland, Sewell & Associates. Reservene vurderes til 45,4 millioner fat olje (2P) brutto. Dette øker 1P, 2P og 3P i Dussafu-lisensen med hhv. 68, 68 og 69 prosent.

Børsrakett

Estimerte investeringer for Ruche fase 1, inklusive Hibiscus, jekkes opp fra 375 til 445 millioner dollar (brutto).

– Hibiscus viser seg å være et funn av samme kvalitet og omfang som Tortue-feltet. Den oppdaterte planen vil øke vår produksjonskapasitet betydelig, og ta oss over FPSO-ens nåværende 40.000 fat per dag. Vi har tro på at lisenspartnerne vil støtte den nye planen fra BW Energy, sier BW Energy-sjef Carl K. Arnet i en kommentar.

Blant partnerne er Panoro Energy, som har en eierandel på 7,5 prosent i Dussafu-lisensen. Operatøren BW Energy har 67,5 prosent.

BW Energy er eid 68,6 prosent av BW Offshore, som har steget over 125 prosent på Oslo Børs så langt i år. Panoro Energy, som har sendt ut en separat børsmelding, er opp over 104 prosent.

Les mer her.