Under en telefonkonferanse med analytikere og investorer tirsdag, avslørte konsernsjef Jeremy Thigpen at selskapet nylig har signert nok en kontrakt med ConocoPhillips for den halvt nedsenkbare boreriggen «Leiv Eiriksson».

Oppstart er i august 2020 og varigheten ble oppgitt til 125 dager.

Thigpen omtaler dagraten som «sunn».

Riggen tjener 170.000 dollar per dag på sitt nåværende oppdrag for samme operatør.