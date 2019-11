Høyrere kostnader og svak prefunding tynget TGS i tredje kvartal

TGS presenterte sin rapport for tredje kvartal 2019, og tallene var preget av one-offs og noe høyere kostnader enn ventet.

Proforma omsetning, segmentrapportering inklusive Spectrum, kom inn på 277 millioner dollar, marginalt lavere enn ventede 279 millioner dollar.

De operasjonelle kostnadene ble 48 millioner dollar, vesentlig høyere enn ventede 37 millioner dollar. På konsolidert basis økte personalkostnadene med 87 prosent år-over-år.

Amortisering av MultiClient (MC)-biblioteket på 131 millioner dollar var også noe høyere enn ventet, noe som resulterte i et proforma driftsresultat på 94 millioner dollar, mot ventede 113 millioner dollar, ifølge Infront-konsensus.

Svak prefunding

Omsetning fre prefunding kom inn på 61 millioner dollar, vesentlig svakere enn ventede 80 millioner dollar, men samtidig en økning på 81 prosent år-over-år med minimalt bidrag fra Spectrum.

Med MultiClient-investeringer på 158 millioner dollar, kom prefunding ratioen inn på snaue 39 prosent, vesentlig svakere enn ventede 52 prosent.

Prefunding ratioen blir ansett som et viktig nøkkeltall da det beskriver selskapets finansielle risiko ved nye MC-investeringer.

På late sales leverte TGS sterkt i kvartalet med en omsetning på 213 millioner dollar, bedre enn ventede 196 millioner dollar. Det var særlig Latin Amerika som bidro positivt.

Guider økte investeringer

Selskapet guider 40 prosent økning i MC-investeringene sammenlignet med 2018, mot tidligere 20 prosent. Prefunding ratioen kommuniseres til 35-40 prosent. Det er derfor å anta at estimatene for fjerde kvartal vil komme noe ned.

– Vi vil i hvert fall ikke gå lavere enn det. Jeg tror det er oppside til det tallet. Argentina har veldig god prefunding og onshore vil man typisk ha veldig god prefunding. Jeg tror derfor dagens pefundingnivå er det laveste vi ser, sier konsernsjef Kristian Johansen under presentasjonen.

Ellers heter det fra TGS i presentasjonen at det ser et stadig bedre markedsklima, men at man fortsatt forventer høy volatilitet.

Ordreboken var 117 millioner dollar ved utgangen av kvartalet, ned fra 130 millioner dollar ved utgangen av foregående kvartal.

Kvartalsutbytte settes til 0,27 dollar per aksje, det samme som i kvartalet før.

Nytt prosjekt i Argentina

TGS kunngjorde et nytt 3D multiklientprosjekt offshore i Argentina.

Malvinas-undersøkelsen vil dekke rundt 7.300 kvadratkilometer og sysselsette ett Shearwater-skip.

Prosjektet vil ha oppstart i fjerde kvartal og vare til andre kvartal 2020, opplyses det.

Aksjen faller 1,46 prosent til 249,60 kroner på Oslo Børs etter å ha vært ned nærmere fire prosent rett etter åpning.