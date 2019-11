Petrobras høvlet prisen på boreskip - fikk solgt

I sommer forsøkte det brasilianske oljeselskapet Petrobras å kvitte seg med det 2010-bygde ultradypvannsboreskipet «Vitoria 10000» gjennom en auksjon der minsteprisen var satt til 47,5 millioner dollar.

For tre uker siden skrev Finansavisen at auksjonen ble avblåst uten at et eneste bud hadde kommet inn.

Dermed valgte brasilianerne å gjøre et nytt forsøk med en minstepris på fem millioner dollar.

Kom i mål

Priskuttet på hele 90 prosent gjorde susen.

Nå er boreskipet, ifølge Bassøe Offshore, solgt til en ikke-navngitt aktør for drøyt 15 millioner dollar, tilsvarende om lag 140 millioner norske kroner.



Da boreskipet ble bestilt hos Samsung-verftet i Sør-Korea i 2006 skal prisen til sammenligning ha vært 831 millioner dollar, eller rundt 7,7 milliarder norske kroner.



De siste to årene har det ni år gamle boreskipet ligget i opplag, og etter det Finansavisn forstår skal det nå skrotes.