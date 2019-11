Kontraktsdryss for Borr Drilling

Borr Drilling er ute med en flåteoppdatering fredag morgen, og har ifølge denne inngått fem nye kontrakter og forlengelser siden flåteoppdateringen i august.

Selskapet estimerer at kontraktene samlet vil legge 151 millioner dollar til ordrereserven, med samlet varighet på 55 måneder.

To av de nye kontraktene er med Pemex.

Med aktiveringen av ytterligere to nybygg og reaktivering av en rigg som har ligget i varmt opplag, har Borr Drilling nå kontrakt og forpliktelser på 18 rigger.

Selskapet har også startet aktivering av ytterligere et nybygg fra Keppel-verftet, som et resultat av «fremskredne forhandlinger» for en kontakt med ventet oppstart i januar 2020,.

