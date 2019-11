Archer med storkontrakt i Argentina

DLS Archer, Archers onshore riggdivisjon, har blitt tildelt en ny femårig kontrakt med YPF for tre rigger som nå er under kontrakt med samme selskap i Vaca Muerta i Argentina.

Det skriver Archer i en melding fredag.

Som en del av kontrakten vil de tre riggene, som allerede er av høy teknisk standard, bli oppgradert for å møte de tekniske spesifikasjoner som kreves av YPF.

Den estimerte kontraktsverdien er på hele 200 millioner dollar.

I tillegg innebærer kontrakten at ytterligere to rigger kan bli lagt til kontrakten på et senere tidspunkt.

«DLS har levert boretjenester til YPF i mer enn tre tiår, og vi er stolte av å ha blitt valgt til å fortsette dette sterke partnerskapet for å utvikle et av de mest produktive skiferutvinningene i verden. Det har den siste tiden vært et driv mot høyspesifikasjonsrigger med kapasitet til å bore horisontale linjer på mer enn 3000 meter i Vaca Muerta. Disse riggoppgraderingene vil sikre Archers posisjon som leder innen boretjenester for ukonvensjonell utvinning i Argentina, og vi ser frem til å gi sikker og effektiv drift til YPF i mange år fremover», skriver Archer.

Archer eier og opererer om lag 86 landrigger for boring, workover og pulling.

Selskapet leverer positiv fri kontantstrøm i dagens markedsklima.

John Fredriksen er største eier i selskapet. En Seadrill-datter eier 15,67 prosent av de utestående aksjene, mens Hemen Holding sitter på 12,67 prosent.

Selskapet skal refinansiere en bankfasilitet på 580 millioner dollar som forfaller i tredje kvartal neste år. Høy giring og svake markedforhold, som gjør det refinasinering av oljeservice-gjeld krevende, er blant faktorene som gjør at egenkapitalinvestorene setter et skyhøyt avkastningskrav for aksjen.

Konsensus (median) har et kursmål for aksjen på 1,02 dollar, tilsvarende 9,3 kroner, noe som gir en oppside fra torsdagens sluttkurs på om lag 168 prosent.

Aksjen stiger 17,89 prosent til 4,09 kroner på Oslo Børs.