Zenith Energy vil kjøpe Nordic Petroleum

Det opplyser selskapet i en børsmelding mandag morgen.

Zenith Energy, oljeoperatør som opererer på den største onshore-flaten i Azerbajdsjan, foreslår at kjøpet blir gjort med et minimum av 90 prosent av utestående aksjer i Nordic Petroleum med et foreslått bytteforhold av hundre Nordic Petroleum-aksjer for én Zenith-aksje, skriver TDN Direkt.

– Styret ser på Norge som en ideell plass for utvikling av junior energiselskaper, sier Andrea Cattaneo, direktør i Zenith.

Det er 905.045.166 utestående utvannede aksjer i Nordic Petroleum. Zenith vil utstede opp til 9.050.452 aksjer.