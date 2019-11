Slik gikk det med Polarcus i 3. kvartal

Polarcus melder om et resultat etter skatt på 13,7 millioner dollar i 3. kvartal 2019, mot minus 8,2 millioner dollar i samme periode året før.

Resultatet før skatt ble 13,7 millioner kroner, sammenlignet med minus 8,2 millioner dollar året før.

Driftsresultatet (EBIT) på 22,1 millioner dollar, mot minus 0,9 millioner dollar samme kvartal året før.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) endte på 29,6 millioner dollar, sammenlignet med 7,3 millioner dollar foregående år.

Selskapet hadde inntekter på 103,4 millioner dollar, opp fra 55 millioner dollar samme kvartal i fjor.

Polarcus genererte en kontantstrøm fra operasjoner før netto arbeidskapital på 29,7 millioner dollar i 3. kvartal, opp fra 9,6 millioner dollar i 2018.

Ved utgangen av kvartalet hadde selskapet en backlog på 145 millioner dollar, sammenlignet med 170 millioner dollar i samme kvartal året før.

Disse tallene er for øvrig justert for IFRS 15 og engangskostnader.

«Vi oppnådde et fremragende finansielt resultat på grunn av våre evner til å sikre komplekse prosjekter og levere dem på tid. Vi har sett en prisoppgang i år på mer enn 50 prosent sammenlignet med 2018. Mulighetene til å generere videre forbedrede marginer i denne industrien er drevet av den stabile økningen i underliggende etterspørsel kombinert med en disiplinert tilbudsside. Med en ung og høyt fungerende flåte er jeg selvsikker på at Polarcus vil dra nytte av et bedrende marked fremover», skriver konsernsjef Duncan Eley i Polarcus.

Her er rapporten og presentasjonen.