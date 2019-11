BW Offshores milliardlån kan legge til rette for utbytte

Kl. 07:45 tirsdag morgen kunngjorde BW Offshore at det ville ustede et femårig senior, usikret konvertibelt obligasjonslån på 250 millioner dollar, eller om lag 2,3 milliarder kroner.

Beløpet kunne økes til 300 millioner dollar dersom ønskelig, noe det åpenbart var.

5 timer og 42 minutter senere kom børsmeldingen om at tilretteleggerne DNB Markets og BNP Paribas hadde hentet 300 millioner dollar, tilsvarende 2,7 milliarder kroner.

Selve plasseringen gikk imidlertid betydelig fortere, og basert på investorinteressen, kunne selskapet også fått inn betydelig mer.

– Lånet ble fulltegnet med én gang og vi hadde 500 millioner dollar i boken etter et par timer, så det gikk veldig fort, sier DNB Markets' konvertibel-ekspert Nils Christian Myhre til Finansavisen.

På grunn av den enorme etterspørselen var det ikke nødvendig å vente til amerikanerne kom på banen. Derfor er det ifølge Myhre primært europeiske investorer som har tegnet seg.

Lånet får en kupongrente på 2,5 prosent med halvårlige utbetalinger, og en konverteringskurs på 37,5 prosent over den volumvektede gjennomsnittkursen til BW Offshore-aksjen tirsdag.

Etter børsslutt ble det klart at referansekursen er lik 7,45 dollar, og konverteringskursen er dermed lik 10,24 dollar.

Kan åpne for utbytte

– Den største fordelen med konvertible obligasjoner er at det ikke er noen begrensinger på blant annet utbytte, forklarer Myhre som mener BW Offshore har sikret seg gunstige vilkår.

Selskapet har fire utestående obligasjonslån på tilsammen 2,51 milliarder kroner, hvorav to forfaller i henholds mars og september 2020. Disse har en klausul som sier at selskapet ikke kan betale utbytter til aksjonærene.

I børsmeldingen heter det at nettoprovenyet skal benyttes til generelle selskapsformål, samt refinansiering av gjeld. Dersom selskapet velger å innløse eller refinansiere obligasjonene, kan dermed utbyttekranen åpnes.

– Vi har sagt at vi ønsker å komme dit at vi kan betale utbytte, men vi må først løse finansieringsituasjonen for BW Energy og er derfor ikke i posisjon til å betale utbytte nå, sier finansdirektør Ståle Andreassen i BW Offshore til Finansavisen.

– Vi har et par andre ting som må løses først, forhåpentligvis i nær fremtid, sier han.

Selskapet jobber med børsnoteringen av datterselskapet BW Energy der virksomhetens oppstrømsaktiviteter er samlet. Alt er klart for en notering når markedsforholdene tillater det.

FORNØYD: Finansdirektør Ståle Andreassen i BW Offshore er godt fornøyd med det konvertible milliardlånet. Her sammen med konsernsjef Marco Beenen (i midten). Foto: Iván Kverme.

Naturlig kursfall

Aksjekursen endte ned vel 9 prosent til 68 kroner tirsdag, på dagens høyeste omsetning.

Kursfallet skyldes hovedsakelig at hedgefond shorter aksjen for å sikre posisjonen sin i det konvertible lånet.

– Det får den naturlige effekten at kursen faller, men det er kun en umiddelbar effekt, sier Andreassen.

– Det er ikke en hemmelighet at å gjøre et konvertibelt lån legger press på aksjen den dagen man gjør lånet, sier Myhre i DNB Markets.

– Alt i alt er vi godt fornøyd med å få konvertibel med lav kupong, som gjør at vi kan erstatte dyrere gjeld og få betraktelige besparelser på rentekostnadene. Vi har brukt mye tid på evaluere ulike løsninger og har funnet ut at en konvertibel obligasjon er den beste løsningen nå, sier Andreassen.

Ingen overraskelser

BW Offshore kom også med foreløpige tall for tredje kvartal tirsdag, som i stor grad var som ventet.

Inntektene ble guidet til 267 millioner dollar, eller fire millioner dollar under estimatet til Pareto Securities. Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 162 millioner dollar var på linje med meglerhusets anslag.

Videre var netto rentebærende gjeld 999 millioner dollar ved utgangen av kvartalet, mens den tilgjengelige likviditeten var på 532 millioner dollar.

Den kommersielle oppetiden for selskapets FPSO-flåte i kvartalet var 99,9 prosent.

Når det kommer til Dussafu-lisensen ble det rapportert om en bruttoproduksjon på rundt 11.600 fat per dag i kvartalet, og at lisenspartnerne fullførte en lasting på 652.000 fat.

Guidingen om en helårsproduksjon i 2019 på 4,1-4,4 millioner fat olje opprettholdes.

De totale driftsinvesteringene (capex) i tredje kvartal var på rundt 93 millioner dollar