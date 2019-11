Nordea oppgraderer Polarcus

Tirsdag presenterte Polarcus en tredjekvartalsrapport som var veldig bra og optimistisk med tanke på fremtiden.

Driftsresultatet (EBIT) ble 22,1 millioner dollar, mot minus 0,9 millioner dollar samme kvartal året før.

I løpet av tredje kvartal omsatte selskapet for 103,4 millioner dollar, opp fra 55,2 millioner dollar ved samme korsvei i fjor.

Sammenlignet med 2018 har selskapet så langt i år sett en realisert prisøkning på 50 prosent.

For neste år venter selskapet en videre rateøkning, noe som også var kommuniksasjonen fra TGS under sin kvartalspresentasjon for tredje kvartal.

Ved utgangen av kvartalet hadde seismikkselskapet en ordrebok verdt 145 millioner dollar, ned fra 170 millioner dollar på samme tid i fjor. Tre av fartøyene er fullbooket frem til andre kvartal 2020.

Nordea øker kursmålet med 55 prosent

I en oppdatering onsdag tar Nordea innover seg rapporten og kommunikasjonen videre. Der skrus EBIT-estimatene opp 41 og seks prosent for henholdsvis 2019 og 2020.

«Vi legger inn en økning i ratene år-over-år på 7,5 prosent for første og andre kvartal 2020. For tredje kvartal neste år forventer vi en noe lavere dagrate enn i tredje kvartal 2019. Dette fordi årets tredje kvartal var ekstraordinært sterkt, og vi forventer ikke nødvendigvis et like sterkt kvartal neste år», skriver Glenn Lodden og Even Mostue Naume i oppdateringen.

Nordea-duoen verdsetter seismikkselskapet med en EV/EBITDA-multippel for 2020.

«Vi øker vårt EBITDA-estimat for 2019 med 21 prosent og fem prosent for 2020. Vi gjør ingen endringer for 2021. For vårt nye multippel-baserte kursmål, har vi anvendt den historiske EV/EBITDA-multippelen på 5,4x mot vårt EBITDA-estimat for 2020», skriver Nordea-analytikerne, men presiserer at aksjen er risikabel på grunn av mye gjeld i kapitalstrukturen.

Polarcus har ikke forfall på gjeld før i tredje kvartal 2022, og trenger således ikke bekymre seg for mye med tanke på refinansiering riktig ennå.

Seismikkselskapet eier i likhet med PGS sine egne skip, og med høy både operasjonell og finansiell giring, er utfallsrommet for aksjen stort.

Nordea oppjusterer kursmålet sitt for Polarcus til 1,70 kroner, opp fra tidligere 1,10, og oppgraderer aksjen til kjøp fra tidligere hold.

På Oslo Børs handles aksjen ned om lag én prosent til 1,27 kroner.