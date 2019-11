Slik gikk det med Subsea 7 i 3. kvartal

Subsea 7 melder om et resultat etter skatt på 42,2 millioner dollar i tredje kvartal 2019, mot 76,3 millioner dollar i samme periode året før.

Ifølge TDN Direkt var det ventet et resultat på 32 millioner dollar.

Resultat per aksje ble 0,15 dollar, mot 0,23 dollar ved samme korsvei i fjor. Her var det ventet et resultat på 0,10 dollar per aksje.

Resultatet før skatt ble 70,6 millioner dollar, sammenlignet med 110,0 millioner dollar året før. Snittforventningene til analytikerne tilsa et resultat før skatt på 47 millioner dollar.

Driftsresultatet ble 58,6 millioner dollar, mot 110,7 millioner dollar året før. Her hadde analytikerne ventet et resultat på 53 millioner dollar.

Driftsinntektene beløp seg til 950,6 millioner dollar, sammenlignet med 1.082,4 millioner dollar i tredje kvartal 2018. Analytikernes forventninger lå her på 1.068 millioner dollar.

Her er rapporten.