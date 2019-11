Duket for julerally i supply

Danmark har nylig godkjent at den kontroversielle gassrørledningen Nord Stream 2 kan krysse dansk sokkel.

Dermed kan arbeidet med å legge rørledningen, som skal levere gass fra Russland og inn i Europa via Tyskland gjennom Østersjøen, starte opp igjen etter et avbrudd som følge av Trump-sanksjoner.

Det er ekstremt gode nyheter for norske supplyrederier som får inntil ni uker med arbeid for Allseas, som utfører arbeidet med å legge rørledningen.

Totalt skal 11 supplyskip utføre arbeidet.

Kontraktene som har oppstart rundt den 20. november ble delt ut fredag, og blant dem som får mest arbeid er Solstad Offshore og Standard Drilling.

Solstad har fått arbeid til Normand Springer, Normand Flipper og Sea Spear, mens Øystein Stray Spetalens rederi har sikret arbeid til Standard Princess og Standard Supplier.

Videre er Bourbon Offshore sikret to av kontraktene, mens Havila Shipping har fått én kontrakt. Vestland Offshore drifter Solvik Supplier og Evita, mens Høyland Offshore drifter den siste, Sartor.

Ratene er etter det Finansavisen forstår i området 10-13.000 pund.

At så mange skip forsvinner fra markedet i tiden fremover, betyr at det er duket for en pen rateøkning for skipene som er igjen i Nordsjøens spotmarked.