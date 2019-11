Brann om bord i GC Rieber-skip

GC Rieber Shipping melder om brann i skipet Polar Marquis i går, 11. november 2019. Brannen forekom i maskinrommet. Selskapet skriver at brannen er slokket og at situasjonen er under kontroll.

Skipet er eid av Shearwater GeoServices under ledelse av GC Rieber Shipping. Fartøyet er lokalisert i Senegal og har 55 personer om bord. Samtlige ombord er i sikkerhet og det har ikke blitt rapportert om noen skader.

Videre skriver selskapet at 30 personer er flyttet til et annet støttefartøy i samme område, og det vurderes å flytte flere.

GC Rieber Shipping har sendt et team til Senegal for å assistere personalet.