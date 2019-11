Innsider laster opp i Prosafe

Ryan Stewart, kommersiell direktør i Prosafe, har tirsdag kjøpt 45.000 aksjer i boligriggselskapet til gjennomsnittlig kurs 4,2565 kroner.

Stewart la dermed snaue 192.000 kroner på bordet for aksjene.

Etter transaksjonen eier han 45.260 aksjen i selskapet som bare har en soliditet på én prosent.

Svakt tredje kvartal

Prosafe meldte om et resultat etter skatt på minus 360,5 millioner dollar i tredje kvartal 2019, mot minus 112,0 millioner dollar i samme periode året før.

Gjennomsnittlig dagrate kom inn på 159 tusen dollar, ned fra 185 tusen dollar året før.

Selskapet tok en nedskrivning på 341 millioner dollar i kvartalet, som følge av svakere utsikter i Nordsjøen.

Hva gjelder utsiktene for neste år meldte Prosafe at de forventer et svakt marked med lav etterspørsel etter selskapets boligrigger.

Likviditetsmessig er selskapet i en svak, men akseptabel posisjon et godt stykke inn i 2020.

Hva gjelder Konkurransetilsynets vedtak om å nekte fusjonen mellom Floatel og Prosafe kommenterte boligriggselskapet at de vil anke avgjørelsen.

Ordrereserven var 170 millioner dollar ved utgangen av kvartalet, en nedgang fra 232 millioner dollar ved samme korsvei året før.

Selskapet hadde ved utgangen en bokført egenkapital på kun 14 millioner dollar, noe som gir en soliditet på én prosent.

Prosafe-aksjen endte tirsdagen ned 0,95 prosent til 4,29 kroner. De siste tre månedene har aksjen falt nærmere 59 prosent.