Pareto Securities kapper kraftig i verdsettelsen av Archer: – En out of the money-opsjon

Archer har falt kraftig tilbake på børs etter tredjekvartalstapporten tidligere i november.

Det børsnotere tilknyttede selskapet Quintana Energy Services (QES) ble igjen skrevet ned etter en fordelaktig utvikling i markedet. Inkludert andelen av det amerikanske selskapets tap, ble Archer-regnskapet påvirket negativt med 32,4 millioner dollar.

I tillegg opplever selskapet valutamotvind i form av svakere krone og kollaps i den argentinske pesoen.

– Archer følger og tilpasser seg situasjonen kontinuerlig. Til tross for den nylig annonserte 200 millioner dollars-kontrakten for tre landrigger, venter vi å ha fire færre aktive rigger gjennom årets siste kvartal, sa arbeidende styreleder Kjell-Erik Østdahl i en kommentar i forbindelse med rapporten.

Den underliggende driften viste bedring.

Inntektene økte til 227,6 millioner dollar, fra 213,7 millioner dollar i fjor, mens driftsresultatet på 11,1 millioner dollar er en fremgang på nær 30 prosent fra fjoråret.

«En out of the money-opsjon»

I en oppdatering fra Pareto Securities heter det at markedet for selskapets operasjoner i Nordsjøen fortsetter med en økning både hva gjelder omsetning og EBITDA. Men med et overraskende valgresultat i Argentina i august, og et generelt utfordrende makroøkonomisk og politisk klima i landet, mener meglerhuset at brønntjenesteselskapets latinamerikanske business medfører stor risiko.

Men mye av fokus blant investorene er nå rettet mot selskapets refinansiering av en bankfasilitet på 580 millioner dollar som forfaller i september neste år. Selskapet har jobbet med refinansieringen over lengre tid og kommuniserte under tredjekvartalsfremleggelsen at dette er et fokusområde.

«Selv om inntjeningen har bedret seg, så har fremgangen vært tregere enn ventet siden restruktureringen i 2017. Nettogjelden er redusert marginalt og nettogjeld over EBITDA befinner seg fortsatt på 6x», skriver analytiker-duoen Bård Rosef og Jørgen Søvik Opheim, som fremhever at oljeservice er svært upopulært blant bankene på nåværende tidspunkt.

Pareto tror at refinansieringssituasjonen vil løse seg og skriver at aksjen er en out of the money-opsjon mot et bedre oljeservicemarked og en vellykket refinansiering.

«Aksjen er svært spekulativ akkurat nå», heter det fra Pareto-analytikerne.

Ved forrige oppdatering tilbake i mai opererte meglerhuset med et kursmål på 20 kroner for Archer. I den ny oppdateringen settes kursmålet til 3,50 kroner, snaue ni prosent høyere en tirsdagens sluttkurs på 3,22 kroner på Oslo Børs. Anbefalingen settes til hold.

John Fredriksens Seadrill er største eier i brønntjenesteselskapet.

Archer-aksjen har falt 29 prosent de siste tre månedene og 55 prosent det siste året.