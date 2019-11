Northern Drilling-kursmål kuttes i to

Svenske Carnegie nedjusterer kursmålet til Northern Drilling med 50 kroner, og setter kursmålet ned til 40 kroner fra tidligere 90 kroner. Dette er tilnærmet en halvering av kursmålet.

Meglerhuset ser imidlertid100 prosent oppside på aksjen, og velger dermed å beholde kjøpsanbefalingen.

Usikkerhet rundt nye kontrakter

Nedjusteringen kommer som følge av lavere eiendelsverdier, mer restriktive gjeldsmarkeder og usikkerhet rundt finansieringen av selskapets to gjenværende nybygg på verft.

«Begrenset støtte fra inntjening eller verdijustert egenkapital gjør det vanskelig å sette en bunn for aksjekursen», skriver Carnegie i en oppdatering torsdag.

Nedjusterer forventnigene

Meglerhuset har også nedjustert sine EBITDA-estimater for 2021 til 99 millioner dollar, mot tidligere 126 millioner dollar. Nedjusteringen skyldes senere oppstart av antatte kontrakter for selskapets to borreskip.

Northern Drilling er et nordisk boreentreprenørselskap som ble startet i 2017 og har hovedkontor i Bermuda. John Fredriksen kontrollerer om lag 38 prosent av aksjene i riggselskapet.

Ned 60 prosent

Aksjekursen er opp 0,75 prosent til 20,20 kroner torsdag formiddag.

Så langt i år er aksjen ned 60 prosent.