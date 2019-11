S.D. Standard Drilling har inngått avtale gjennom det heleide datterselskapet Standard Supporter AS om å selge et UT 776 CD PSV-fartøy for 15 millioner dollar, ifølge TDN Direkt.

Standard Supporter AS har mottatt 10 prosent av kjøpesummen som innskudd.

Skipet skal gjennom en inspeksjon og det forventes at denne ferdigstilles innen utgangen av desember 2019, i følge nyhetsbyrået.