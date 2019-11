TGS utvider prosjekt i Argentina

TGS har fått utvidet et MultiClient-prosjekt ved Falklandsøyene i Argentina.

Det går frem i en melding.

Prosjektet vil nå dekke 17.800 kvadratkilometer i Malvinasbassenget. I meldingen fra TGS den 30. oktober var skulle prosjektet romme 7.300 kvadratkilometer, og økningen er derfor på hele 10.500 kvadratkilometer.

For å møte den økte arbeidsmengden, vil man benytte to Shearwater-skip i studien.

Prosjektet har en ventet oppstart i fjerde kvartal og strekker seg til andre kvartal neste år.

Dataene vil være ferdig prosessert i 2021.

Vi er glade for å kunngjøre utvidelsen av Malvinas 3D-prosjekt. Det økte engasjementet fra klienter til å finansiere nye prosjekter offshore i Argentina demonstrerer verdien oljeprodusentene setter på seismikk som et viktig verktøy for å gjøre velinformerte borevedtak. (...). Vi ser frem til å utvide databiblioteket vårt i region ytterligere og samarbeider med oljeprodusentene i deres fremtidige utvikling, sier TGS-sjef Kristian Johansen i meldingen.

TGS-aksjen faller 1,26 prosent til 250,00 kroner på Oslo Børs.