Fredriksen slutter i Seadrill-styret

Styrelederskiftet i riggselskapet skjer ifølge en børsmelding torsdag morgen omgående.

Men Fredriksen gjør det klart at han også fremover kommer til å bruke tid på Seadrill, selv om det blir i en annen form enn før:

– Jeg har vært aktivt involvert i Seadrill i de 14 årene som er gått siden etableringen av selskapet. Selv om jeg har besluttet å bruke mindre tid på styrearbeid vil jeg fortsatt være tett involvert, og min sterke støtte til Seadrill forblir uforandret, sier han.

Tenker fortsatt rigg

– Jeg kommer til å fortsette å jobbe for å optimalisere virksomheten og bruke tid på strategiske initiativ som joint venture-samarbeidet med Sonangol og med Gulf Drilling International og for konsolidering i sektoren, sier Fredriksen i børsmeldingen.

Glen Ole Rødland har lang erfaring fra arbeid i shipping, olje og gass og andre industrier i over 25 år og har blant annet arbeidet i Ferncliff og vært partner i HitecVision.

Fra før av er han styreleder i boligriggselskapet Prosafe og i konsulentselskapet AqualisBraemar.

Rødland sier i børsmeldingen om styrelederskiftet torsdag morgen at Seadrill har et betydelig potensial, en innovativ tilnærming til fremtiden for industrien og flinke folk. Han sier han ser frem til å bli en del av teamet og til «å hjelpe Seadrill til å bli det beste selskapet det kan bli».

«Business as usual»

Seadrill-sjefen Anton Dibowitz sier at Fredriksen-selskapet Hemen forblir riggselskapets hovedaksjonær. Han regner med at det blir «business as usual» etter skiftet av styreleder og sier han selv fortsatt kommer til å ha en tett dialog med Fredriksen.

Samtidig med at Fredriksen forlater Seadrill-styret går hans nære medarbeider Harald Thorstein også ut av styret. Han erstattes av Gunnar Winther Eliassen, som i likhet med Thorstein arbeider i det private administrasjonsselskapet i gruppen, Seatankers.

Eliassen trekker seg fra styret i Fredriksens andre riggselskap Northern Drilling for å konsentrere seg om styrearbeidet i Seadrill.

Harald Thorstein har slik Finansavisen skrev i slutten av oktober sagt opp sin jobb i Fredriksen-gruppen og går også ut av styret i det skipseiende skipseiende selskapet Ship Finance, som nettopp har skiftet navn til SFL Corporation.