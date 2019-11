Kontraktsdryss for Dof Subsea

Dof Subsea melder om flere kontraktstildelinger i Asia- og Stillehavsregionen, som sikrer arbeid fo 130 skipsdager inn i første kvartal 2020.

Kontraktene, som er tildelt av kunder på New Zealand og Sørøst-Asia, betyr at Skandi Hercules settes i arbeid i desember for en stor operatør, heter det fra Dof i meldingen.

Skandi Singapore vil bistå i konstruksjonsarbeid i Sørøst-Asia i januar.

«Dette er viktige tildelinger for oss, og det sikrer god utnyttelse av flåten (...). Vi ser frem til å jobbe sammen med våre kunder og levere trygge og suksessfulle prosjekter», sier Mons Aase, toppsjef i Dof Subsea, i meldingen.

Dof-aksjen stiger 4,35 prosent til 1,39 på Oslo Børs.