Greenpeace har inntatt Dof-skip

Lørdag kveld norsk tid ble DOFs 2012-bygde ankerhåndteringsskip (AHTS) «Skandi Atlantic» inntatt av rundt 30 klimaaktivister fra blant andre Greenpeace.

Skipet som befinner seg på New Zealand er sammen med 2011-bygde «Skandi Emerald», hyret inn av oljeselskapet OMV for å støtte et boreprogram på inntil fire brønner.

Det er dette boreprogrammet, som skal utføres av COSL-riggen «COSLProspector», aktivistene forsøker å stanse.

Flere arrestert

Siden aksjonen startet er åtte aktivister fjernet og arrestert av politiet. Enkelte har også forlatt protesten frivillig.

Lokale medier skriver at de gjenværende aktivistene er forberedt på å fortsette aksjonen.

Greenpeace-medlem Amanda Larsson sier i en pressemelding at aktivistene har tilstrekkelig med mat og utstyr til å kunne være ombord i flere dager.

Bakgrunnen for bordingen av DOF-fartøyet er at den store avstanden fra land til COSLs oljerigg vanskeliggjør en direkte aksjon.

– Vi vil ikke la denne riggen utføre sine klima-ødeleggende aktiviteter stille, ute av syne og sinn, uttaler Larsson.

Politi og havnemyndigheter jobber med å løse situasjonen på en fredelig måte. Utover det har ikke konsernsjef Mons S. Aase i DOF noe å tilføye, sier han.