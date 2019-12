Subsea 7 sikret storkontrakt i Australia

Subsea 7, ingeniør og anleggsprodusent for offshore olje- og gassindustrien, bekrefter i dag at de har inngått en kontrakt med Woodside for utførelse av fase 2 av Julimar Brunello-prosjektet i Australia.

Subsea 7 skriver at det er en kontrakt av en betydelig størrelse, noe selskapet definerer avtaler med verdi på mellom 150 og 300 millioner dollar som.

Julimar-feltet ligger rundt 200 kilometer utenfor North Western Australia. Subsea 7 vil utføre arbeidet i 2021. Subsea 7 skal levere undervannsutstyr.