Odfjell Drilling jobber med mer riggarbeid

– Det er god drift i hele butikken. Vi har høy utnyttelse på flåten og har fått fart på servicesiden som begynner å bidra godt. Selskapet som helhet har virkelig begynt å komme seg siden den mørke tiden for et par-tre år siden, sier konsernsjef Simen Lieungh i Odfjell Drilling til Finansavisen.

Nok en gang knuser riggselskapet analytikernes forventninger. Inntektene i kvartalet beløp seg til 215 millioner dollar og det justerte driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) endte på 94 millioner dollar, noe som er rundt 12 prosent høyere enn konsensus.

Det skyldes ifølge Lieungh at incentivordningene i riggkontraktene har begynt å slå inn, mens analytikere påpeker at også segmentene brønntjenester og plattformboring- og teknologi gjør det sterkere enn ventet.

FORNØYD: Konsernsjef Simen Lieungh i riggselskapet Odfjell Drilling er fornøyd etter å nok en gang ha knust forventningene. Foto: Eivind Yggeseth

Diskuterer forlengelser

Til tross for det som både Pareto Securities og Kepler Cheuvreux mener var en solid rapport, tok ikke aksjemarkedet bølgen torsdag. Etter et hopp innledningsvis, endte aksjen opp under én prosent. Siden nyttår er aksjen opp rett under 27 prosent.

Analytiker Magnus Olsvik i Kepler Cheuvreux mener ifølge TDN Direkt at noe av den beskjedne kursoppgangen torsdag kan forklares med fraværet av nyheter angående Equinor-kontrakten til riggen «Deepsea Atlantic», som avsluttes neste sommer.

Lieungh påpeker at prosessene rundt alliansen med Aker BP og rammeavtalen med Equinor, som «Deepsea Atlantic» fikk den første kontrakten under, «ruller og går».

– Vi sitter og diskuterer forlengelser i disse dager og håper vi kan komme med noen nyheter om ikke alt for lenge, sier Lieungh.

Venter nye kontrakter

For øyeblikket er alle selskapets fem halvt nedsenkbare «harsh environment»-rigger i arbeid, i tillegg til nybygget «Deepsea Yantai», som driftes på vegne av sine kinesiske eiere.

Flåtens eneste 3. generasjonsrigg - 1983-bygde «Deepsea Bergen» - er den første som går av kontrakt, noe som skjer mot slutten av året, og dermed foreløpig ikke har oppdrag neste år.

– Vi har sagt at vi har greid å holde «Bergen» i live gjennom det verste uværet. Siden krisen har den vært varm og gått fra kontrakt til kontrakt, sier Lieungh om riggen som hadde høyest utnyttelse av hele flåten i tredje kvartal.

– Det er en god rigg og det blir spennende å se hvor lenge den kan holde på ettersom den må igjennom klassing i oktober/november neste år. Så får vi se hvordan markedet ser ut da. Vi er i dialog med mange kunder om den allerede, så den kan fort fortsette en stund til.

Ifølge Pareto er det en bred forventning i markedet at selskapet vil vinne nye kontrakter i 2020.

Høyere rater

Etter at «Deepsea Stavanger» igjen ble hyret av Total til et boreprogram utenfor kysten av Sør-Afrika med oppstart neste år, er ordreboken på 2,1 milliarder dollar.

Verdien av Total-kontrakten tilsier en dagrate på rundt 438.000 dollar. Det er imidlertid regnet for å være et spesielt tilfelle ettersom forholdene i området er svært krevende. At ratene kan bevege seg opp mot 400.000 dollar også i Nordsjøen snart er imidlertid ikke utenkelig.

«Den moderne harsh environment-flåten er tett på full utnyttelse og det er begrenset tilgang til flere enheter. Det er ventet å forbedre dagratene for moderne «harsh environment»-rigger på mellomlang til lang sikt», skriver selskapet i rapporten.

– Hvor høyt kan ratene komme neste år?

– Det er vanskelig å si. Ratene nå består av en basisrate og incentivordninger, som ikke blir oppgitt som en del av kontraktsverdien. At vi leverer høyere enn forventet dette kvartalet, skyldes at disse begynner å virke. Vi har tjent mye på disse, sier Lieungh og legger til:

– Jeg forventer at ratene går oppover neste år og året etter, men det er vanskelig å kvantifisere nøyaktig hvor mye.

Riggsjefen anslår at incentivordningen utgjør 5-10 prosent avhengig av hvilken rigg det dreier seg om, og påpeker at det er stor forskjell på moderne og eldre enheter.

– Med en dagrate på 330-340.000 dollar dagen, kan du regne 5-10 prosent oppå den, sier Lieungh.