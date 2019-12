Varsler utbyttefest i Odfjell Drilling

Odfjell Drilling la torsdag morgen frem sin rapport for tredje kvartal, og denne viste pen økning i inntjeningen fra samme periode i fjor.

Nå kommer toppsjef Simen Lieungh med oppmuntrende toner til aksjonærene.

– Vil prioritere utbytte

– Når vi ser fremover, så vil vi prioritere utbytte, men ikke et utbytte det ene året og ikke noe utbytte neste. Når vi er i stand til å levere stabilt utbytte, har vi tenkt til å bli en utbytteleverandør. Det er sånn vi kommer til å prioritere kapitalen, sier han til TDN Direkt.

Odfjell Drilling har i flere år prioritert å betale ned på gjeld, men vil nå posisjonere seg for å kunne betale ut betydelige utbytter.

– Da forventer jeg at vi har riggene i gang, at vi har servicesiden i gang og at vi beholder den porteføljen som ligger der. Vi har noen scenarier på hva vi kommer til å vinne av jobber, og når vi legger pluss minus på det, vil vi komme i en posisjon der vi tenker å betale utbytte, legger Lieungh til overfor nyhetsbyrået.

Savner Equinor-nytt

Kepler Cheuvreux-analytiker Magnus Olsvik karakteriserer overfor TDN Direkt kvartalet som «bra», men venter stadig på nyheter om forlengelse av Equinor-avtalen for Deepsea Atlantic.

– Jeg synes det er litt rart at det ikke har kommet noe ennå. Det er nok en av grunnene til at aksjekursen ikke har steget mer den siste tiden, og også i dag. Markedet er nok litt usikre på om Equinor faktisk skal bruke riggen, og at den kan bli ledig. Vi mener derimot at sannsynligheten er stor for at Equinor forlenger kontrakten, sier Olsvik til nyhetsbyrået.

Odfjell Drilling stiger 2,2 prosent til 26,20 kroner på Oslo Børs torsdag ettermiddag.