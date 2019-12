Northern Drilling klargjør riggene

John Fredriksen-dominerte Northern Drilling melder om et resultat etter skatt på minus 1,2 millioner dollar i tredje kvartal 2019, mot pluss 0,4 millioner dollar i samme periode i fjor.

Driftsresultatet ble minus 0,7 millioner dollar, mot minus 0,4 millioner dollar året før.

Driftsinntektene var null.

Selskapet skriver i rapporten at det fortsetter sine kostnadseffektive tiltak for å mobilisere og forberede sine «harsh environment»-rigger for arbeid i Nordsjøen på langsiktige kontrakter.

Etter utløp av kvartalet har West Mira begynt på sin initielle kontrakt med Wintershall Norge (7. november).

