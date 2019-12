Stena Drilling sikrer nye riggkontrakter

Stena Drilling har sikret seg to nye kontrakter, fremgår det av den nylig publiserte tredjekvartalsrappporten til det svenske Stena-konsernet.

Den halvt nedsenkbare boreriggen «Stena Don» skal bore to brønner for EnQuest på britisk sokkel med oppstart i februar 2020. Varigheten er ventet til rundt 90 dager, og Bassøe Offshore estimerer dagraten til 185.000 dollar.

I tillegg er boreskipet «Stena DrillMax» tildelt en kontrakt av ExxonMobil for to faste brønner, med en estimert varighet på totalt 140 dager. Kontrakten inkluderer opsjoner på ytterligere to brønner, som også er ventet å ta 140 dager. Oppstart er i mai/juni 2020.

Dagraten er ifølge Bassøe estimert til 190.000 dollar.

Positiv utvikling

Stena Drillings flåte består av to halvt nedsenkbare borerigger og fire ultradypvannsboreskip.

Så fort «Stena IceMax» kommer i gang med sitt neste oppdrag i første kvartal neste år, er alle boreskipene fullbooket ut 2020.

Kun den halvt nedsenkbare riggen «Stena Spey» er arbeidsløs. Riggen skulle egentlig vært i sving på en kjempekontrakt med Alpha Petroelum på britisk sokkel, men denne ble terminert tidligere i år på grunn av oljeselskapets manglende finansiering.

Stena skriver i kvartalsrapporten at riggflåten opplever positiv utvikling med en sikret kontraktsdekning for 2019 på 82 prosent, inkludert opsjoner.

I tredje kvartal hadde riggselskapet inntekter på 733 millioner svenske kroner, opp fra 269 millioner svenske kroner i tredje kvartal i fjor. Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) snudde fra minus 269 millioner svenske kroner i fjor til pluss 73 millioner kroner i år.

Det skyldes en kombinasjon av flere operasjonelle dager, høyere rater og kostnadsbesparelser.