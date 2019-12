Milepæl for VesselAdmin

– Takk til Techstars for å få meg til å føle som en rockestjerne i fem minutter, men nå til noe mer spennende - shipping og compliance.

Gründer og adm.direktør Geir Gotteberg høstet både latter og applaus da han, akkompagnert av filmmusikken i Top Gun, presenterte skipsmeglerplattformen VesselAdmin på demodagen til Equinors akseleratorprogram Techstars Energy på Fornebu torsdag.

Siden Finansavisen omtalte VesselAdmin i april, har det det skjedd mye. De siste tre månedene har det Norselab-støttede selskapet vært ett av ti utvalgte oppstartsselskaper, blant hundrevis av søkere fra hele verden, som har gått gjennom Techstars Energy Accelerator der målet er å fremskynde selskapenes utvikling.

Hos Equinor kunne Gotteberg avsløre flere banebrytende nyheter.

Landet storfisk

Plattformen som kobler offshorerederier og befraktere, og forenkler prosessen med å leie inn skip, har vokst på rekordtid og inkluderer nå 1.000 av rundt 4.000 offshoreskip.

Alle rederne i Norge er registrert, samt 60 prosent av befrakterne.

Eks-superalpinist og investor, Aksel Lund Svindal, som er dypt involvert i VesselAdmin gjennom storeier Norselab og sin styreplass, sa til Finansavisen i april at drømmen var å få Equinor som kunde.

Nå er det ikke lenger en drøm, men et faktum.

– Jeg er glad for å annonsere at vi i løpet av de siste ukene har fått med de to største oljeselskapene i Norge; Equinor og Vår Energi, sa Gotteberg til et, på ekte amerikansk vis, jublende publikum.

Ekspanderer

Planen nå er å ekspandere internasjonalt og til flere skipstyper. Storbritannia blir første steg.

– Nordsjøen er veldig delt med Storbritannia. Derfor var det et naturlig valg ettersom de har samme type oljeselskaper og mange av de samme rederiene. Også Equinor er store i Storbritannia. Det er naturlig for oss å bli med dem dit, sier Gotteberg, og fortsetter:

– Etter Storbritannia er USA neste marked, og så blir det Brasil etter det. Vi har litt interesse fra Vest-Afrika også.

Henter penger

VesselAdmin er i første rekke etablert for offshoreskip, men også andre skipstyper skal innlemmes.

– Oljeselskapene benytter for eksempel tankskip og LNG-skip der innkjøpsmetoden er ganske lik, sier Gotteberg, som tilføyer at også tørrlast er et interessant marked som er på agendaen.

Selskapet består av fire personer, foruten støttefunksjonene «tech startup»-fabrikken Norselab stiller med.

Internasjonal ekspansjon betyr behov for både flere ansatte og mer kapital.

– Vi har satt i gang arbeidet med å hente penger, forklarer Gotteberg, som samtidig understreker at det er for tidlig å si noe om prisingen.

Flere aktører i industrien, som ønsker å bli partnere, har imidlertid allerede meldt interesse.

Per i dag eies selskapet av Norselab, Gotteberg, de ansatte og et par «engleinvestorer» som kom inn før sommeren.

Heldig timing

I tillegg til å gjøre befraktning av skip både enklere, billigere og mer transparent, vil VesselAdmin også bidra til det grønne skiftet ved at det blir enklere å finne frem til de mest miljøvennlige skipene. Data om utslipp og drivstofforbruk blir dokumentert i plattformen.

– For rederne som har tatt kostnaden ved å investere i moderne fartøy, blir vi et slags markedsføringsverktøy der de kan synliggjøre at de har alternativer med lavere CO2-utslipp, sier Svindal.

– Bærekraftfokuset har vært «kickeren» som har gjort at veldig mange har blitt interessert i oss, så vi har vært heldige med timingen ettersom det fokuset har økt betydelig på veldig kort tid, tilføyer han.

NORSELAB-BABY: VesselAdmin har vokst raskt med støtte av «tech-startup»-fabrikken Norselab. Her er teamet sammen med Sophie Grindstad (t.v.) og ) Norselab-gründer Yngve Tvedt, nummer tre fra høyre. Foto: Foto: Iván Kverme

DNB-partnerskap

Det er imidlertid ikke bare redere og oljeselskaper som er interessert i få dokumentert skipenes grad av klimavennlighet. Også banker, som låner ut store summer til bransjen, ønsker å vite mer om dette.

– Vi er i samtaler med banker som skal vurdere CO2-utslipp på sin utlånsportefølje. Her har vi en pilotavtale med DNB som er en viktig partner for oss med sin høye kompetanse innen shipping og offshore, sier Gotteberg.

Fra april til desember har kontraktsverdiene gjennom VesselAdmin-plattformen økt fra 150 millioner til nær 370 millioner kroner.

Ifølge Gotteberg ligger det norske markedet på rundt 2,5 milliarder kroner pr. år.

– Med markedsleder Equinor på laget er det et ekstremt potensial, sier gründeren, og får støtte av Svindal.

– Det er veldig viktig for oss å få med dem. De vil gjør oss bedre og hjelpe oss i utviklingen, sier han.