DOF Subsea har sikret en to måneders lang kontrakt med en international energiklient i Afrika.

DOF Subsea skal bruke skipet Skandi Seven for prosjektet. Tidligere i høst kjøpte DOF opp de resterende aksjene i DOF Subsea AS, slik at DOF tok over alle aksjene i datterselskapet.

DOF er tirsdag ned 1,06 prosent til 1,31 kroner på Oslo Børs.