«First data» klare fra PGS-undersøkelse

Caius Capital har solgt seg ned til 16.736.301 aksjer i PGS, tilsvarende en eierandel på 4,9431 prosent, går det frem av en børsmelding fredag.

Samtidig skriver selskapet selv på sine hjemmesider at såkalte «fast track»-data nå er tilgjengelige fra Draugen-undersøkelsen, mens «first data» fra Trøndelag Platform-prosjektet vil være klare tidlig i januar.

Begge undersøkelsene ble gjort av PGS i sommeren 2019.

Trøndelag Platform og Draugen dekker et område på 10.500 kvadratkilometer av et hittil lite undersøkt område, som samtidig er godt posisjonert for å bringe ressurser raskt til markedet i Europa.

– Store deler av dette området har aldri vært dekket av 3D før, sier Europa-direktør for New Ventures i PGS, Ruben Janssen, i en kommentar.

