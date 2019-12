Siem Offshore har sikret seg kontrakter for tre AHTS-skip (Anchor Handling Tug Supply Vessels) i Australia. Avtalen er inngått med et selskap som driver med olje- og gass. ATHS-skipene til Siem Offshore skal støtte et boreprogram.

Kontraktene gjelder 365 dager for alle skipene, med mulighet for forlengelse. Arbeidet starter i løpet av første kvartal i 2020.

Hittil i år har aksjen til Siem Offshore falt 2,96 prosent på Oslo Børs.