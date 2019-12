Odfjell Drilling øyner større potensial i ny ordning

Odfjell Drilling har ifølge konsernsjef Simen Lieungh forhandlet seg frem til en insentivordning med Equinor som gir et større potensiale enn tidligere, skriver TDN Direkt.

Equinor har utøvd opsjon for boring av ytterligere tre brønner med Odfjell Drillings «Deepsea Atlantic». I tillegg kan det bli erklært ytterligere to brønner, men dette er avhengig av endelig godkjenning hos Equinor og dets lisenspartnere.

Kontraktsverdi for de tre faste brønnene er 45 millioner dollar, ekskludert eventuelle integrerte løsninger. I tillegg kan det bli tildelt ytelsesbonus.

Bedre bonusordning

– Vi forventer at de to brønnene som ligger i opsjon blir avklart om ikke altfor lenge, slik at vi kommer til å ha denne typen rater ut 2020, kanskje så vidt inn i 2021. Raten på om lag 340.000 dollar pr. dag, i tillegg har vi fått en bedre bonusordning på toppen, Lieungh til nyhetsbyrået torsdag.

Konsernsjefen vil ikke gå nærmere inn på detaljene i den nye insentivavtalen, annet enn at den har større potensial enn i det inneværende boreprogrammet.

- Det er større potensial. Dersom vi leverer like bra som vi har gjort til nå, og holder det ved like, så vil vi sannsynligvis ha en større uttelling, sier Lieungh til TDN Direkt.

Stor brønnvariasjon

Knyttet til varighet for de tre faste brønnene som skal bores for Equinor, sier konsernsjefen at det er stor variasjon fra brønn til brønn, men anslår et snitt på mellom 40 og 50 dager.

Han er sikker på at de to opsjonsbrønnene vil utøves.

– «Deepsea Atlantic» kommer til å bore for Equinor lenge. Jeg forventer at de to som er utestående nå vil komme innen vi er ferdig med de tre første, det er helt sikkert, sier Odfjell Drilling-sjefen til nyhetsbyrået.