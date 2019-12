DOF håper på løsning tidlig i 2020

Det fremgår av en ny oppdatering fra selskapet mandag. DOF Subsea, datterselskap av DOF, meldte fredag at de hadde kommet til enighet med obligasjonseierne rundt sin refinansieringsplan, med noen endringer. Samtidig forhandles det videre med bankene.

Offshoreselskapet har stor gjeld, men legger opp til å hente mellom 200 og 500 millioner kroner i ny egenkapital over nyttår, før DOF vil skyte inn 200 millioner i DOF Subsea.

Mandag varsler DOF at de håper at refinansieringsløsning vil komme tidlig på nyåret, men legger til at de ikke kan gi noe garanti. DOF melder at bankene viser god vilje til å bidra for et positivt resultat.